Sosta e segnaletica in viale De Gasperi si cambia di notte

I LAVORI

ASCOLI Cambio di segnaletica e di spazi per la sosta su viale De Gasperi, a causa delle criticità riscontrate e segnalate dai vigili urbani sulla gestione degli spazi e della viabilità soprattutto nelle ore serali e notturne. Proprio dalla polizia municipale, infatti, è stata evidenziata la necessità di una diversa regolamentazione della sosta nella zona e, in particolare, per gli spazi riservati alla fermata degli autobus della Start sul lato sud del viale. Un viale che è interessato da un intenso transito veicolare e pedonale con maggiore concentrazione soprattutto durante gli orari di accesso ed uscita dai vari uffici e dalle scuole. L'attuale area di sosta per gli autobus del servizio pubblico locale, sul lato sud attualmente prevista con orario 0-24 comporta spesso durante le ore serali e notturne una difficile gestione da parte dei vigili urbani. Per questo motivo si è deciso di emettere un'ordinanza al fine di migliorare la situazione dal punto di vista della sosta e della sicurezza della circolazione stradale su viale De Gasperi attraverso una rivisitazione della segnaletica stradale ivi esistente. Si è quindi disposto di istituire sul lato sud del viale per il tratto compreso dall'intersezione con via Alighieri fino a quella con via. D'Annunzio, l'offerta di sosta riservata allo stazionamento e alla fermata degli autobus del trasporto pubblico solo dalle ore 6 alle 20,30, fatta eccezione per due stalli (per circa 30 metri di lunghezza) che saranno individuati sul vertice ovest del viale, dove continuerà ad essere in vigore l'offerta di sosta per i bus con orario 0-24. Chiaramente, su tutti gli stalli riservati (negli orari previsti) agli autobus sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta. La novità è rappresentata dal fatto che parte degli spazi di sosta ridisegnati sarà liberata dalla presenza dei bus nella fascia serale, a partire dalle 20,30 e fino alla mattina seguente alle 6, facilitando quindi la circolazione in questa fascia oraria ritenuta maggiormente critica.

