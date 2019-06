Sorpresa in classe: ci sono un assessore e anche un portiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE VOCI ASCOLI Ultimi frenetici giorni di ripasso su appunti e libri di scuola per i tanti ragazzi del quinto superiore che mercoledì saranno impegnati nella prima prova dell'esame di stato. Tra voglia di mare e desiderio di vacanza, in molti dovranno attendere ancora qualche giorno prima di staccare completamente la spina: «La maturità rappresenta un passo fondamentale nella formazione di ogni persona, per questo mi sto preparando nel migliore dei modi con uno studio intenso e costante» le parole di Riccardo Novi, che in questi anni ha...