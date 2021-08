«Sono un semplice cittadino, che si sente molto indignato ed offeso, pertanto ci tiene moltissimo ad esprimere la propria opinione in merito alla seguente questione, che si riferisce nello specifico all'annullamento della tradizionale Processione in onore di Sant'Emidio» afferma Leonardo Paracciani. Il sindaco Marco Fioravanti ha deciso di non concedere l'autorizzazione allo svolgimento della processione a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Secondo lui non vi erano le condizioni di sicurezza e di conseguenza non potevano essere rispettati i parametri stabiliti dal Governo in materia di prevenzione. «Apparentemente e di primo acchitto sembrerebbe: quella del sindaco: una decisione ben ponderata ed ineccepibile, ma esaminando bene e con attenzione, entrando nel dettaglio, ci si accorge che la scelta del sindaco risulti alquanto discutibile prestandosi alle più diverse interpretazioni, ma a mio avviso, la spiegazione è una sola ed è più diretta ed immotivata, cioè si è voluto dare maggiore importanza e risalto alla rievocazione storica della Quintana piuttosto che onorare e rispettare attraverso la tradizionale processione, la figura del santo patrono della Città, fondamentale per il culto e rispetto degli ascolani. In sostanza, il sindaco ha permesso, autorizzando, le due edizioni della Quintana, sia quella di Luglio in notturna, sia quella di Agosto in diurna. Ciò significa che il corteo storico si è svolto due volte, anche se con meno figuranti ma con molta folla al seguito assiepata ai bordi della strada per seguire appunto il Corteo, che si è esteso nel suo incedere per le vie del centro, come se si trattasse di una vera e propria processione. Una contraddizione».

