«Sono un 35enne come tanti e voglio far crescere Ascoli»

IL PROFILOASCOLI «Ho iniziato a lavorare a 14 anni nei periodi estivi dedicandomi a lavori saltuari» . Così si racconta il candidato sindaco di Ascoli Marco Fioravanti sulla sua pagina web. «Dopo il diploma ho lavorato 7 anni in fabbrica e questo mi è servito a crescere come persona ed anche a capire la sofferenza, il sacrificio di lavorare in catena di montaggio, fare i turni di notte e quindi capire la durezza della vita. Dopo 7 anni di fabbrica mi sono laureato in scienze politiche e relazioni internazionali ed ho iniziato anche un...