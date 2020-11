Sono in esposizione presso il centro commerciale Al Battente i disegni realizzati da cinquecento studenti delle scuole elementari di quarta e quinta, frutto di lavori di classe realizzati sul primo periodo del Covid-19.

Dopo la consegna dei quadernoni a righe e a quadretti ora la mostra dei disegni, per poi terminare a gennaio con la consegna delle mini-biblioteche e materiale scolastico di consumo alle scuole partecipanti. Nonostante il periodo poco sereno che stiamo attraversando il progetto, nato da un'idea dell'associazione culturale Cuore Azzurro in collaborazione con il centro commerciale Al Battente, il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e il sostegno di Sabelli, Atf, Sara Servizi, Tools Garden, Pelliccioni Costruzioni, Gran Sasso ed Event, ha riscosso un notevole successo, coinvolgendo venti scuole con oltre cinquecento alunni e rispettivi insegnanti. «Il progetto dichiarano gli organizzatori ha permesso di fare una riflessione immediata, sincera e senza pregiudizi su come i piccoli studenti hanno vissuto la situazione inaspettata del Covid, restando chiusi in casa per diversi giorni. I racconti dei bambini, mediante un ottimo lavoro degli insegnanti, sono stati riportati poi su fogli da disegno». E dopo il successo già si sta pensando alla prossima edizione del concorso.

