Solestà sceglie come dame le affascinanti Carla e Silvia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI In attesa della presentazione ufficiale svelati i nomi delle dame di Porta Solestà. Sono Claudia Rozzi e Silvia Santoni. Claudia Rozzi, 28 anni, dopo la laurea in economia e commercio, lavora in uno studio commercialista. Silvia Santoni, di 40 anni, figlia del popolare macellaio di Borgo Solestà , si interessa di moda e ha aperto un'affermata boutique. È anche la moglie dell'ex calciatore bianconero Giampietro Perrulli che milita nelle file della Cremonese. Due bellezze con stili molto diversi che fanno di Porta Solestà uno dei...