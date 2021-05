Soldi per la messa in sicurezza di tre strade a rischio di frana

I LAVORI

OFFIDA Approvato il progetto esecutivo per tre interventi volti al contrasto di dissesti idrogeologici, in atto nel centro urbano di Offida. Durante la riunione di giunta l'Amministrazione comunale ha deciso di incrementare il fondo di 200mila euro, concesso al Comune dal commissario straordinario per la ricostruzione con ulteriori 30mila euro. Prevista la messa in sicurezza di Via Berlinguer. Si tratta della curva che si trova sopra il dirupo, prima del parcheggio La Valle. Sarà costruita una paratia di pali sulla quale verrà realizzato un marciapiede a sbalzo, protetto da un guardrail lato strada e da un parapetto nel lato della rupe. Poi il ripristino del tratto di strada in Via Cipolletti. Nella strada, interdetta a causa di una frana, saranno apposti dei micropali a sostegno della zona che ha ceduto. Si sta valutando anche la stabilizzare dell'intera area con un altro progetto più esteso. Infine la messa in sicurezza di Via I Maggio con la prosecuzione delle opere di urbanizzazione nel tratto iniziale di via I Maggio che è l'accesso principale al quartiere San Lazzaro. L'intervento prevede la costruzione di una palificata, a sostegno della scarpata, sovrastata da un cordolo in cemento armato - sul quale poggerà un muro controterra - e la realizzazione di un marciapiede.

