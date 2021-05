Solchi nell'asfalto, due mesi pericolosi in centro

LE SEGNALAZIONI

SAN BENEDETTO Solchi pericolosi sull'asfalto di via Gramsci: continuano segnalazioni e proteste ma nessuno, in Comune, muove un dito. Da oltre due mesi, quella centralissima strada di S. Benedetto è caratterizzata da due fenditure: realizzate per interrare i cavi necessari ai nuovi impianti di videosorveglianza. Allo scavo, però, non è seguita un'adeguata rimessa a punto del manto stradale, con i risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Già a metà dello scorso marzo, il Corriere Adriatico aveva dato voce alle proteste di qualche residente, abituato a spostarsi in bici lungo la Riviera. Ora, arriva una nuova preoccupante testimonianza: «Ma cosa aspettano per riparare questa situazione? Che ci scappi il ferito o, peggio ancora, il morto? L'altro giorno ci siamo andati molto vicini» afferma, allarmato, un cittadino che lavora a breve distanza dalla strada in questione. L'uomo riferisce al nostro giornale di aver visto un'anziana in bicicletta sbandare clamorosamente proprio perché mandata fuori equilibrio dall'irregolarità dell'asfalto: «Non è caduta solo per un soffio». Parole che dovrebbero suonare come una sveglia nei confronti del sindaco Pasqualino Punti ed al suo vice Pierluigi Tassotti, delegato ai lavori pubblici. Anche perché, con l'arrivo dell'estate, aumenteranno i ciclisti. E se le cose resteranno ancora così, aumenterà ulteriormente il rischio di incidenti.

Marco Braccetti

