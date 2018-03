Siluramento di Fioravanti Scintille nella maggioranza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MANOVREASCOLI Quello di domenica è stato un voto che senza dubbio ha lasciato una scia di polemiche non solo a livello nazionale ma anche locale. E il sindaco, Guido Castelli, accortosi che il risultato elettorale avrebbe potuto avere conseguenze sull'amministrazione, ha convocato, d'urgenza, lunedì scorso, una riunione alla quale hanno partecipato gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza. Per dire cosa? Che, nonostante lo tsunami, la coalizione di centrodestra, in città, non solo ha retto, ma è addirittura aumentata...