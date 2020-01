Sicurezza e controlli a giugno i risultati

ASCOLI A giugno l'Arengo saprà con certezza quali sono le sedi scolastiche, tra le 13 sottoposte a verifiche, che non rispettano i parametri minimi di legge per quel che riguarda la vulnerabilità sismica. E questi risultati consentiranno di capire ancor meglio su quali intervenire prioritariamente e come programmare i vari cantieri, considerando la necessità di realizzare nuovi poli scolastici con accorpamenti. Dopo l'aggiudicazione degli incarichi per le verifiche a tre tecnici su un totale di altrettanti lotti, ora con l'avvio del nuovo anno e sbrigate le formalità contrattuali si inizia a lavorare proprio per le misurazioni nelle varie sedi interessate dal monitoraggio. I tecnici incaricati dovrebbero impiegare al massimo tre mesi per espletare il loro compito e, dunque, già all'inizio di giugno l'Amministrazione comunale dovrebbe avere un quadro chiaro della situazione. Il primo lotto prevede le verifiche alle scuole primaria di Poggio di Bretta, per l'infanzia e primaria di Villa Sant'Antonio, primaria di Sant'Agostino, primaria di Marino del Tronto, primaria di via Speranza. per l'infanzia San Gaetano e primaria di Venagrande. Il secondo lotto comprende primaria di via Kennedy, primaria di via Napoli, primaria di via Sassari e scuola per l'infanzia Collodi, a Borgo Solestà. Per il terzo lotto, invece, si fa riferimento alle verifiche alla scuola per l'infanzia e primaria Don Giussani a Monticelli e per l'infanzia di Poggio di Bretta. Nello specifico, si effettueranno controlli sismici di livello 1 e 2, inclusa l'analisi storico critica e la relazione sulle strutture esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA