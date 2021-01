Si sono concluse, in questi giorni, le manifestazioni religiose che sono state organizzate per salutare i 100 anni di vita della Grotta di Lourdes di Offida, ricavata nella cripta dell'insigne Collegiata. A partire dal mese di marzo dello scorso anno si sono svolte, periodicamente, celebrazioni eucaristiche, recita del Rosario, convegni ed incontri esplicativi tenuti dai parroci Padre Sebastian e Padre Vincent, coadiuvati da altri religiosi che hanno condiviso In comunità, la parola di Dio. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale. Al termine dell'anno celebrativo, è stata posta, sulla parete interna della chiesa, una targa commemorativa con la scritta: 13 maggio 1920-13 maggio 2020. Per la storia diciamo che La Grotta, meta incessante di fedeli per quell'atmosfera mistica che effonde, visitata da molti turisti e curiosi, riveste un aspetto profondamente religioso e artistico. Sorge, maestosa, nella cripta della chiesa della Collegiata, quella che una volta era un semplice ripostiglio di carri funebri e oggetti vari. Dopo le apparizioni di una bella Signora tra l'11 febbraio e il 16 luglio 1858 alla giovane Bernadette Soubirous, in una grotta poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle, gli offidani decisero di trasformare la cripta in un luogo di preghiera e di raccoglimento. Le sue fattezze imitano esattamente quelle della più famosa grotta dei Pirenei. Tutta in pietra di roccia, fu ricavata utilizzando materiale proveniente dal monte dell'Ascensione a cui tutti gli offidani concorsero per il trasporto. Fu costruita nel 1920 da abili artigiani locali su disegno del professor Ghino Leoni e aperta al pubblico il 13 maggio dello stesso anno. Bellissime le statue di Santa Bernardette e della Madonna ai cui piedi scorre, quotidianamente, tra le rocce a guisa di ruscello, acqua corrente dove i fedeli attingono e bevono in segno di devozione.

