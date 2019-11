Si selezionano tutte le offerte per i lavori alla curva Sud

LA PROCEDURA

ASCOLI Dopo la ricezione delle numerose offerte pervenute lo scorso 11 novembre, ora l'Arengo andrà a stringere attraverso apposita procedura - il campo delle proposte per arrivare in tempi brevi all'aggiudicazione dei lavori di demolizione della curva sud al Del Duca. Una scelta che avverrà in base al ribasso rispetto al costo previsto di 285.000 euro. In tempi brevi si conoscerà, dunque, il nome della ditta che eseguirà l'intervento che cancellerà per sempre la storica curva sud allo stadio comunale. Dopo varie valutazioni e studi, l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere, caricandosi sulle spalle l'intervento di demolizione della curva sud (visto il no arrivato dall'Ufficio ricostruzione) rompendo gli indugi per andare sia ad evitare il protrarsi di una situazione di potenziale pericolo sia all'interno che all'esterno dello stadio, sia per consentire anche di dare uno sguardo in avanti, nell'ottica del completamento futuro dell'impianto sportivo. E anche tenendo conto della necessità di intervenire anche per questioni di sicurezza, considerando quanto emerso dai recenti sopralluoghi riguardo l'esistenza di un potenziale pericolo sia per il transito veicolare che dei pedoni nella zona sotto la curva.

