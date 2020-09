Si rompe una tubatura Allagata la Malaspina

ASCOLI Si potrebbe dire che piove sul bagnato, alla scuola Malaspina, vista la corsa contro il tempo per l'adeguamento a tutti i protocolli per il Covid in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico che ora coincide con un intervento urgente resosi necessario per un allagamento che ha interessato tutti i piani dell'edificio scolastico in pieno centro. Una complicazione dovuta alla rottura di una tubatura interna che ha poi creato problemi un po' in tutti i piani della sede scolastica, ma ora per fortuna l'Arengo su segnalazione e richiesta della dirigente scolastica Valentina Bellini ha sbloccato i lavori incaricando una ditta, già all'opera, di risolvere il problema. Lavori che, fortunatamente, non interferiscono con gli interventi di adeguamento degli spazi per il distanziamento degli alunni e procedono speditamente in questi giorni. L'obiettivo, dunque, è duplice: farsi pronti sotto il profilo delle prescrizioni per il Coronavirus e al tempo stesso recuperare perfettamente la funzionalità e la salubrità di alcune aule didattiche, corridoi e spazi di servizio all'interno della scuola. I lavori di ripristino, per i quali l'Arengo ha seguito la procedura d'urgenza per l'affidamento, considerando la ristrettezza dei tempi a disposizione, sono attualmente in corso e serviranno ad eliminare i problemi creati dall'allagamento che ha interessato sia il piano terra che il primo e secondo piano dell'edificio scolastico (edificio che tra l'altro è stato costruito diversi anni fa). La fuoriuscita di acqua a causa di questa rottura di una tubazione, infatti, ha interessato le pareti di alcune aule didattiche, ma anche corridoi e altri uffici e spazi per servizi scolastici. Nel frattempo, la dirigente scolastica Valentina Bellini ha già ordinato ed è in attesa di ricevere tutto il materiale necessario per le disposizioni anticovid, dai termometri-scanner alla segnaletica adesiva da dislocare all'interno della scuola, oltre a 10 banchi monoposto con le rotelle per eventuali emergenze.

