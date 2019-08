Si ribaltano con l'auto alla rotonda sulla Mezzina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCIDENTEOFFIDA Paura per una coppia di anziani che nel primo pomeriggio di ieri è rimasta coinvolta in uno spaventoso incidente stradale lungo la Mezzina. I due, intorno alle 15, erano a bordo della loro automobile e stavano percorrendo il tratto di strada provinciale che collega Offida con Castel di Lama quando, per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi di rito, giunti nelle vicinanze della frazione di Santa Maria Goretti, nell'affrontare la rotatoria posta al centro della carreggiata, il conducente...