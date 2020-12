Si riaccende la luce sul corso di Balzo riapre il primo negozio dopo il sisma

LA RICOSTRUZIONE

MONTEGALLO Si riaccende una luce sul corso di Balzo. Una luce di speranza con l'apertura del primo negozio post sisma. Una rivendita di prodotti locali, molti dei quali a base di lavanda, senza dimenticare lo zafferano ed i marroni di Montegallo. Una inaugurazione che testimonia la voglia di ripartire di un Comune tra i più feriti dal terremoto del 2016. Un'iniziativa promossa da Gianluca Rossi che, due anni fa, aveva fondato Sibillini Renaissance, un'azienda agricola per valorizzare le produzioni tipiche locali. Al taglio del nastro presente il sindaco Sergio Fabiani, il vice Tiziano Pignoloni ma anche padre Narciso e una delegazione del comando stazione dei carabinieri di Montegallo.

La sfida

Tutto nel rispetto del distanziamento sociale ma con la volontà di brindare ad un progetto voluto e portato avanti con coraggio e determinazione da Gianluca insieme alla compagna Irene e con l'aiuto dei genitori Giancarlo e Vincenza. «Finalmente inizio a vedere il frutto del nostro lavoro - commenta - e spero che i nostri clienti apprezzino la voglia di valorizzare i prodotti tipici dei Sibillini. Abbiamo scelto Montegallo perché è il nostro paese del cuore, quello in cui è nato mio padre e al quale sono legati tanti ricordi. Il nostro obiettivo è dare speranza a questi territori che faticano a ripartire. È un segnale forte: la voglia di dire ci siamo, ripartiamo con tanto entusiasmo. Voglio ringraziare gli uffici comunali e l'amministrazione che ci ha supportato e aiutato nel disbrigo delle pratiche burocratiche».

La location

La rivendita di Gianluca è situata all'interno di un aggregato nella centralissima via Annibal Caro, a due passi dalla bella balconata sul Vettore di piazza Taliani. Un aggregato è un insieme di immobili uniti fra loro e con pareti in condivisione. Per essere riqualificato ha bisogno che i diversi titolari si consorzino e portino avanti congiuntamente le pratiche. Un sistema che può causare qualche rallentamento ma non è stato il caso di Balzo visto che in questi edifici è tornata a vivere anche qualche famiglia. «Siamo contenti di questa iniziativa - commenta il vice sindaco Pignoloni - portata avanti da giovani che, in piena pandemia e dopo il sisma, hanno voluto dare un segnale forte e di resilienza. A loro va l'imbocca a lupo della nostra maggioranza. A primavera dovrebbero partire altri aggregati e, con i piani attuativi messi in atto dalla nostra giunta, favoriremo anche la loro ricostruzione». Per il 2021 Gianluca annuncia altre novità e la voglia di continuare ad investire in un territorio ferito dal sisma ma tutto da ammirare. «I frutti che porta la montagna sono meravigliosi, impariamo ad apprezzarli» conclude. E la speranza è che questo sia l'ultimo Natale che alcuni montegallesi passeranno in Sae.

Gloria Caioni

