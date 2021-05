Si restaura l'ex episcopio per abitare tra le nuvole

IL FINANZIAMENTO

MONTALTO DELLE MARCHE Abitare tra le nuvole. Per questo suggestivo progetto il Comune ha ottenuto un importante finanziamento, un contributo della Regione Marche di 2.559.000 euro, ricevuto attraverso i fondi Cipe, nell'ambito del programma per interventi di edilizia residenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016. La somma sarà destinata al recupero dell'ex episcopio, un imponente complesso edilizio situato nella zona più elevata del centro storico, in un punto particolarmente panoramico che consente di ammirare dai monti al mare tutto il Piceno e oltre.

L'obiettivo

La finalità dell'intervento sarà quella di dare una forte spinta al ripopolamento del centro storico. Il piano di riqualificazione prevede infatti di dedicare parte dell'immobile ad appartamenti per giovani coppie che vorranno vivere nel cassero. Nel complesso, il progetto prevede di recuperare l'intero stabile per realizzare un sistema integrato di edilizia residenziale sociale e spazi di servizio per il Comune di Montalto, oltre che attrattiva anche per i Comuni limitrofi. L'idea è quella di creare uno spazio in grado di offrire alloggi abitativi inseriti in un contesto di servizi e ambienti altamente qualitativi.

La sfida

«Non poteva esserci modo migliore per festeggiare i due anni di mandato elettorale di questa amministrazione. Tanto infatti è trascorso dal maggio 2019, quando ho avuto l'onore di diventare sindaco della mia Città. È stato un periodo non semplice a causa dell'emergenza covid, ma non ci siamo fermati, guardando anche oltre la pandemia e cercando in modo instancabile opportunità per migliorare e crescere. E una grande occasione è da poco diventata realtà: si tratta di un finanziamento fondamentale per lo sviluppo cittadino e un messaggio di speranza per tutti i montaltesi» dichiara il sindaco Daniel Matricardi.

Pierfrancesco Simoni

