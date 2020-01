«Si preferisce la curva Sud agli studenti»

L'AFFONDO

ASCOLI Sulla questione Scuole sicure interviene il segretario comunale del Pd, Angelo Procaccini. «Sappiamo tutti evidenzia Procaccini - quanto l'Ascoli rappresenti per la nostra città in termini di visibilità nazionale e quanta passione hanno i tifosi bianconeri. Comprendiamo quindi l'interesse per Ascoli affinché si terminino la demolizione e la costruzione della nuova curva Sud. Non riusciamo tuttavia a comprendere, la superficialità o forse il totale disinteresse che il sindaco e gli assessori continuano a dimostrare per quello che riguarda le scuole». «Ci indigniamo prosegue l'esponente del Pd - per questa continua mancanza di rispetto nei confronti delle migliaia di cittadini che frequentano quotidianamente le scuole: ragazzi, insegnanti, lavoratori, genitori. Non una parola, non un atto per affrontare questa questione, già in passato ulteriormente complicata dalla giunta Castelli-Fioravanti, troppo impegnata già all'epoca a cercare di ritagliarsi un posto al sole in Regione. Quella giunta ha evitato ogni possibilità di dialogo con le istituzioni, preferendo affidarsi al project financing che poi si è scoperto essere procedura non adatta e sonoramente bocciata». «La sicurezza delle strutture scolastiche sottolinea Procaccini - dovrebbe essere il primo punto all'ordine del giorno: dispiace quindi che il sindaco Fioravanti preferisca, speriamo non solo per mera visibilità personale, affrontare il tema della sicurezza scolastica dopo la questione stadio, come se non fosse in grado, o la città di Ascoli non meritasse, di prospettare più di una soluzione alla volta ai numerosi e diversi problemi che andrebbero affrontati contemporaneamente, senza graduatorie o scalette di intervento». «Noi speriamo conclude il segretario del Pd - che il sindaco si renda finalmente conto della situazione delle strutture scolastiche e dunque faccia qualcosa di concreto lasciando per una volta, almeno per una volta, le parole nel cassetto. La scuola media a Monticelli è chiusa da diversi anni ormai e rimarrà tale se questa amministrazione continuerà con l'immobilismo»,

