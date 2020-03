Si lavora da casa per evitare contagi La Pfizer si adegua

L'ALTERNATIVA

ASCOLI Anche nel Piceno per combattere i disagi derivati dal Coronavirus, le aziende stanno ricorrendo allo smart working,ovvero una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o di spazi stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; in pratica il lavoratore può lavorare da casa attraverso la tecnologia. Nella zona industriale di Ascoli ad iniziare questa pratica è stata la multinazionale Pfizer. «Molte aziende avevano già queste pratiche prima dell'emergenza Coronavirus. L'aspetto positivo è quello di aver accelerato quei sistemi in fase di implementazione e utilizzo data la situazione in diverse aziende» spiega Piergiorgio Crincoli di Confindustria Centro Adriatico.

La logica internazionale

«Le aziende più grandi sono avanti perché ereditano una logica internazionale che necessitava, per la loro natura, di queste attività ed quindi è un potenziamento di quello che già c'era, visto che la strutturazione in gruppi aveva bisogno di queste attività a distanza, mentre sulle aziende piccole ci si sta attivando con sistemi che avevano già valutato tempo fa» aggiunge Crincoli. «Molto spesso tecnologie abilitanti le abbiamo già a disposizione nella quotidianità. Dovevamo presentare i risultati su un progetto sull'innovazione, dove uno dei temi era incentrato sull'uso di tecnologie abilitanti che non vengono utilizzate. Ad esempio, Microsoft ha rilasciato una tool che si chiama Team che permette di fare smart working in maniera molto semplice» spiega Crincoli. «Il limite sta nella mentalità del personale che si deve approcciare al cambiamento: la digitalizzazione è dentro di noi, è una questione di mentalità che grazie all'uso quotidiano di tecnologie, si sta espandendo positivamente ad un utilizzo effettivo di questo cambiamento». «In questo periodo lo smart working può agevolare tante attività. Bisogna stare attenti alla nostra salute, che viaggia su una retta parallela con la nostra economia. Con questa crisi sanitaria, un economia debole come la nostra ne risente molto» dice il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini. «Bisogna trovare nuove forme di lavoro per questo periodo e lo smart working può evitare eventuale contagi. Speriamo che tutto passi in fretta, perché un'economia come quella italiana non può restare al palo per così tanto tempo: i danni sarebbero enormi».

Cristiano Pietropaolo

