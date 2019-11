Si lavora al bando per poter avviare il reddito di civiltà

I SOSTEGNI

ASCOLI Passi avanti, all'Arengo, per definire i dettagli della misura di sostegno che, come anticipato, sarà denominata reddito di civiltà. Già entro una decina di giorni dovrebbe arrivare un atto della giunta volto ad indicare parametri e dettagli per andare poi a definire il bando per l'attivazione dei progetti, con pubblicazione entro il prossimo mese di dicembre. E quindi i progetti stessi, che dovrebbero garantire la sicurezza nei quartieri e un ruolo civico ai disoccupati, con l'attivazione di borse di lavoro comunali per circa 200 cittadini rimasti senza lavoro (nell'arco della legislatura) potrebbero partire già all'inizio del 2020. Il primo passo riguarderà innanzitutto il quartiere di Monticelli. Prende corpo ufficialmente, dunque, la misura già anticipata dal sindaco Fioravanti, d'intesa con l'assessore alle politiche sociali Brugni, che consentirà a molte persone rimaste senza lavoro (in particolare dai 50 anni in su) di provare a reintegrarsi, a ritagliarsi un nuovo ruolo sociale e, in prospettiva, di un reinserimento lavorativo. Cittadini che saranno chiamati a lavorare per la collettività, dopo una adeguata formazione, per tenere sotto controllo le varie zone della città contribuendo al miglioramento della qualità di vita e a scoraggiare atti vandalici e micro-criminalità, oltre a prestare altri eventuali servizi di pubblica utilità. I fondi già individuati per l'iniziativa dall'Amministrazione comunale sono per la prima fase pari a 70.000 euro. Nello studio del bando si sta anche ragionando su un ritocco in alto del reddito Isee per chi potrà beneficiare di queste borse lavoro comunali proprio per favorire quella fascia dei nuovi poveri che, magari, pur avendo un reddito leggermente più alto per la proprietà di una casa o di un'auto, si ritrova ugualmente senza lavoro e in difficoltà. Questi, infatti, sono i casi che in Ascoli sono sempre più presenti. Inoltre, potranno accedere disoccupati di qualsiasi età, ma avranno un punteggio maggiore quelli da 50 anni in su per le maggiori difficoltà di potersi reinserire nel mercato del lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

