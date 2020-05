Si ferisce con la motozappa, è grave

L'INCIDENTE

ARQUATA È stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli dove si trova ora ricoverato, il sessantaduenne che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava eseguendo dei lavori agricoli nel suo orto a Trisungo d'Arquata. F. T. - queste le iniziali dell'uomo - con una motozappa stava lavorando il terreno quando, intorno alle 10.30, ha improvvisamente perso il controllo del macchinario per poi finire con una gamba incastrata sotto lo stesso.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e dalla centrale operativa del 118 hanno inviato sul posto un'ambulanza. Contestualmente, come avviene in casi di incidenti di questo genere, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che da Ancona in pochi minuti ha raggiunto Arquata. Il personale sanitario giunto dal Mazzoni sul luogo dell'incidente, ha provveduto a fornire le prime cure al sessantaduenne e dopo aver constatato che l'infortunio fosse meno grave di quanto previsto inizialmente, l'eliambulanza è stata fatta rientrare. Nel frattempo, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Ascoli dove è stato sottoposto ad accertamenti che hanno rivelato dei seri traumi alla gamba.

