«Si evitino gli abusivi e chi non dà sicurezza»

7Gli operatori del settore benessere e bellezza sono intransigenti nel far rispettare le norme previste dal protocollo per limitare la diffusione del virus. E se qualche cliente non indossa la mascherina, o non rispetta la distanza sociale prevista, corrono subito ai ripari, fornendogli i dispositivi di sicurezza. «Un plauso a questa categoria di professionisti che continua a lavorare mettendo in atto tutti i dispositivi di sicurezza, a differenza di chi lavora abusivamente». È quanto afferma Francesco Balloni della Cna Picena che sottolinea: «Tutto ciò che abbiamo fatto come associazione di categoria a maggio per istituire tutti i protocolli di sicurezza e ripartire prima nella Regione Marche è servito. Adesso però non si deve abbassare la guardia disperdendo tutti i sacrifici fatti fino ad oggi. Soprattutto con quest'ultima risalita dei contagi che comunque preoccupa. Bisogna continuare ad essere meticolosi». Affluenza nei centri estetici e parrucchieri, ma non è la stessa che si registrava prima della pandemia. «Una normalità a pieno ancora non c'è conclude il direttore della Cna Picena - ma teniamo a salvaguardare, distinguere e tutelare le persone, e dunque le imprese, che si impegnano rispetto a chi lavora abusivamente. Anche in questo caso non bisogna cadere in tentazione né tanto meno tollerare chi non rispetta le norme. Perché si verrebbero a creare ulteriori circostanze che provocherebbero ulteriori diffusioni del virus. Dobbiamo essere fruitori di servizi consapevoli, un plauso a chi continua a lavorare mettendo in atto tutti i dispositivi di sicurezza».

