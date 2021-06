Si è svolto ieri mattina alla facoltà di Medicina e Chirurgia infermieristica del Mazzoni, l'incontro organizzato dall'associazione Donatorinati della Polizia e Avis, in occasione della Giornata mondiale del donatore. All'iniziativa ha partecipato oltre al presidente Regionale dell'Advps Marche Gerlando Costa, il presidente provinciale dell'Avis Berardino Lauretani, il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, il questore Alessio Cesareo, i rappresentanti di carabinieri e vigili del fuoco, il presidente della Croce rossa di Ascoli Cristiana Biancucci, gli assessori Monica Acciarri e Nico Stallone, il direttore dell'Asur Cesare Milani e numerosi studenti universitari collegati in video conferenza. Un momento comune per riaffermare lo slogan della manifestazione, cioè un appello ai giovani Dona il sangue, continua a far battere il mondo. Parole che l'associazione DonatoriNati della Polizia ha fatto proprie: donare il sangue è un gesto che dona la vita ed esalta in maniera assoluta i valori della generosità e della gratuità. «Donare il sangue è un atto di responsabilità sociale ma anche espressione della fraternità universale. Donare rende felici noi e gli altri, creando relazioni che fortificano le basi per un mondo migliore» afferma Claudio Saltari presidente nazionale Donatorinati.

