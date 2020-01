Si è registrata una crescita anche di arrivi

I NUMERI

ASCOLI Dalle 78.574 del 2018 alle 85.174 del 2019: Ascoli cresce, sul fronte turistico e lo fa anche per quel che riguarda il numero di presenze, ovvero in quello che ha sempre rappresentato il tallone d'achille del capoluogo piceno, proprio per la limitata capacità ricettiva a causa di un numero di posti letto che non supera le 1.500 unità. La conferma arriva anche dalla pagina social del sindaco Fioravanti che manifesta tutta la propria soddisfazione. Un salto in avanti di 6.600 pernottamenti rispetto all'anno precedente, pari ad un incremento percentuale dell'8,40% circa. Mentre salgono ancora anche gli arrivi, già in crescita rispetto al 2017 ed ora con 36.410 visitatori nel 2019 rispetto ai 36.946 dell'anno precedente (pari all'1,29%). Con una media di 2,3 giorni di permanenza per ciascun visitatore arrivato sotto le cento torri. Una rivincita per il sindaco rispetto alle polemiche dopo analisi che ipotizzavano un dato negaitvo. Entrando nel dettaglio degli ultimi dati regionali, nel 2019 le presenze ad Ascoli sono state 41.272 nelle strutture alberghiere (con 24.423 arrivi) e altre 33.018 in altre tipologie di strutture come b&B (con 11987 arrivi). Dati tutti molto distanti, in realtà, da quelli del 2017 quando per errori e diversa metodologia le presunte presenze ad Ascoli erano addirittura 117.004, rispetto alle 78.574 del 2018. Un dato che risultava già non credibile alla prima lettura se solo si pensa che secondo quei numeri, proprio ancora in pieno terremoto, ovvero nel 2017, ogni visitatore ad Ascoli avrebbe pernottato in media per 4 notti. Davvero un po' troppe rispetto alla realtà dei fatti. Per quel che riguarda gli arrivi, invece, già tra il 2017 e il 2018 si manifestava una crescita da 27.911 a 35.946, quindi di circa 8.000 visitatori in più. A questo punto, pur restando Ascoli distante dai numeri delle località balneari, come è normale e scontato che sia, quel che emerge è che anno dopo anno, il capoluogo continua comunque ad aumentare il numero di visitatori in arrivo, così come aumentano ora anche le presenze.

