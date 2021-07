Si è concluso il procedimento di gara per l'affidamento dei lavori nella monumentale chiesa di Sant' Agostino, all'impresa Apulia di Gravina di Puglia che si è aggiudicata l'appalto per un importo netto di 1.460.873,55 euro, oltre Iva. A breve il via libera alla stipula del contratto e alla consegna dei lavori. Nello specifico si tratta di interventi straordinari volti al restauro e risanamento conservativo della chiesa ex convento S. Agostino (ora santuario diocesano) con annessa cappella del Miracolo Eucaristico finanziati con la quota dell'8 x 1000 Irpef 2017. I lavori interesseranno la realizzazione di opere di consolidamento del corpo della chiesa con la ricostituzione del manto di copertura, realizzazione della nuova pavimentazione e nuovo impianto termico, ripristino e finitura degli apparati decorativi e delle cantorie e restauro di tutte le opere lignee(coro a due ordini, confessionali, banchi) compreso l'organo a canne della chiesa strumento di notevole pregio e valore storico. Prevista anche la totale ristrutturazione dell'ex canonica adiacente al plesso. In sostanza, tutto l'intervento consentirà, in maniera organica e definitiva, il miglioramento sismico strutturale e il completo integrale recupero del complesso monumentale allocato nel centro storico di Offida, restituendo così a tutta la cittadinanza un edificio culturale di assoluta valenza storico-architettonica religiosa e sociale. I lavori avranno la durata di circa 18 mesi. «Con questo atto rimarca il sindaco Luigi Massa - diamo pratico avvio ad un'opera di straordinaria importanza per la nostra città. Non solo perché la chiesa del miracolo eucaristico rappresenta un fulcro, la cui importanza e notorietà va ben oltre i confini territoriali». La notizia non poteva non rendere estremamente felice il 92enne, ma sempre attivo rettore del santuario, Luciano Carducci.

