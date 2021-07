Si conclude il Festival dell'Appennino 2021 con due tappe da non perdere: la prima domenica, a Pretare, frazione di Arquata del Tronto e la seconda martedì 3 agosto col recupero della tappa rinviata per maltempo nella zona di Santa Maria in Pantano. Domenica appuntamento con Danzando coi lupi, una giornata tra natura e caccia al tesoro per tutti. L'escursione porterà i camminatori lungo un anello che si snoda tra Pretare e Piedilama passando per Prato Comune (ritrovo ore 9.15 all'ex-Fornace di Pretare, dopo il centro abitato di Pretare, lungo la strada per Forca di Presta). Nel pomeriggio, si svolgerà un incontro con l'associazione Arquata Potest (ore 15.30) sul tema del prezioso Recupero dei sentieri di Arquata e le sue frazioni; la giornata si concluderà con il concerto dei Lupi della Majella. Inoltre, l'intera giornata sarà anche all'insegna dell'inclusività con le attività predisposte da Mete Picene in collaborazione con Decathlon San Benedetto. Al mattino, bambini e ragazzi saranno coinvolti in un'avventurosa caccia al tesoro in compagnia della maga Sibilla (ore 10 ritrovo al parco comunale di Pretare di fronte area Sae) e nel pomeriggio si divertiranno con i laboratori creativi (dalle ore 15.30). Martedì 3 agosto, nel pomeriggio, ci si sposta nella zona di Santa Maria in Pantano e delle antiche e affascinanti frazioni di Montemonaco, Vallegrascia e Colle, per recuperare la tappa di domenica 18 luglio rinviata per maltempo. Il ritrovo è nella frazione di Colle alle ore 16.15. La giornata terminerà con lo spettacolo della Compagnia Lannutti&Corbo All'incirco Varieta (ore 20.30). Info: https://www.festivaldellappennino.it.

