Sfuma il sogno della promozione in A2

LA DELUSIONEASCOLI Niente da fare per Porta Tufilla. Il sestiere rossonero chiude la Tenzone Bronzea al 5° posto nella classifica combinata e deve rinunciare al sogno serie A2. Il successo nella kermesse organizzata proprio dal gruppo ascolano e svoltasi in piazza Arringo va a I Carvinati di Carovigno, che conquistano la promozione in A2 e insieme al Rione De Brozzi di Lugo, secondo, parteciperanno alla Tenzone Argentea 2019. Non sono bastati al sestiere ascolano i due podi conquistati nelle specialità Musici e Piccola Squadra: Porta Tufilla...