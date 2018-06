Sessanta bambini e mille colori per la mega festa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INIZIATIVA ASCOLI Sessanta bambini e mille colori per la gara di pittura andata in scena , in una giornata dal sapore estivo, durante la festa di quartiere a Monticelli. Un appuntamento tradizionale che ha visto come protagonisti come sempre i piccoli artisti. Nel pomeriggio di ieri infatti si è svolta nel popoloso quartiere la trentanovesima edizione della gara di pittura estemporanea, appuntamento molto amato dai bambini del quartiere che partecipano sempre numerosi per esprimere il loro talento, divertirsi ed aspettare poi con ansia...