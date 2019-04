«Servono i soldi Se non arrivano mi ammazzano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE TELEFONATE ASCOLI Il 17 marzo 2015 Franco Giorgi inizia a chiamare amici e conoscenti in Italia: si trova in Libia da diversi giorni, bloccato dal gruppo con cui aveva contrattato la compravendita di armi da 16 milioni di euro. Prigioniero, insomma, fino a quando non recupererà i soldi della caparra che secondo l'ascolano gli sarebbero stati sottratti dal suo braccio destro Gamal Botros. Ostaggio, dunque, ma con la possibilità di effettuare un'ora al giorno le telefonate finalizzare al reperimento della somma richiesta dai libici. Le...