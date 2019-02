Serve un piano per applicare i possibili tagli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODOASCOLI La disposizione inserita nella nuova Finanziaria dal Governo con la quale si esentano le attività commerciali e produttive nelle are colpite dal sisma dal pagamento della Tosap, in attesa di specifico regolamento ministeriale per l'attuazione, dovrà ora essere calata operativamente sul territorio, per capire come si procederà con l'attuale procedura per il meccanismo delle autorizzazioni all'utilizzo di suolo pubblico senza il pagamento di quanto previsto. Attualmente, per beneficiare dell'occupazione di suolo pubblico, le...