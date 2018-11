Serie di divieti e disagi per lavori all'idrolinea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPERE PUBBLICHEASCOLI Interdizione parziale del transito e divieto di sosta in arrivo, su viale della Rimembranza, per i lavori di realizzazione di una nuova condotta idrica. Un intervento necessario che, però, prevede modifiche alla viabilità e all'utilizzo dei parcheggi nella zona, come disposto dall'Arengo attraverso un'apposita ordinanza. Il tutto per una durata massima di 60 giorni salvo conclusione anticipata dei lavori. L'ordinanza l'ordinanza dell'Arengo per viale della Rimembranza e zone limitrofe arriva ora a regolamentare...