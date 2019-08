Serie di controlli anche negli asili dopo la tempesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MONITORAGGIO ASCOLI Anche gli asili cittadini si preparano all'inizio del nuovo anno scolastico. L'Arengo sta effettuando una serie di controlli sulle strutture comunali per ovviare ad una serie di problematiche da risolvere, ma anche per migliorare l'efficientamento energetico. Nella struttura di Via Buonarroti, il maltempo degli scorsi giorni ha creato qualche infiltrazione d'acqua: i tecnici sono intervenuti nei giorni scorsi per risolvere il problema in tempo per l'inizio dell'anno. Nel plesso di Via Kennedy sono stati sostituiti gli...