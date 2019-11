Serie di contatti con i possibili investitori privati

L'ALTRA STRADA

ASCOLI Il percorso parallelo all'attivazione di bandi e alla ricerca di finanziamenti pubblici (soprattutto europei) a sostegno delle imprese, è quello dei contatti, vademecum sottobraccio, con potenziali investitori per insediare stabilimenti o attività sotto le cento torri. L'Arengo, infatti, per ridare slancio all'economia locale, mentre cerca di supportare le aziende già presenti, sta cercando di attrarre nuovi imprenditori.In tale direzione, il sindaco Fioravanti avrebbe già avuto alcuni incontri e ne avrebbe altri in programma per cercare di ampliare la platea dei potenziali investitori. Lo strumento da utilizzare, in tal senso, resta il vademecum già predisposto all'inizio della legislatura grazie al lavoro di Confindustria che raccoglie tutte le possibili agevolazioni previste per chi voglia aprire un'azienda ad Ascoli. Si va dal credito d'imposta agli incentivi per l'autoimpiego dei beneficiari del reddito di cittadinanza. E si forniscono tutte le informazioni utili anche riguardo i contratti di sviluppo, la Zona franca urbana per il sisma del centro Italia, la legge 181, la circolare per le Nuove imprese a tasso zero. Ma in questo senso, man mano che si metteranno a punto altre azioni, anche nell'ambito della nuova Zona franca urbana, il vademecum verrà integrato e ampliato per essere gradualmente sempre più efficace nell'illustrare i motivi per scegliere di investire nel capoluogo piceno. Oltre che attraverso i contatti diretti, questa sorta di guida per chi volesse insediare un'attività ad Ascoli sarà anche divulgato attraverso vari canali di comunicazione per arrivare a coinvolgere imprenditori presenti su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. Un obiettivo sicuramente difficile e complesso, ma doveroso per invertire la china intrapresa, ancor più dopo il terremoto, dall'economia locale. Lo stesso terremoto, attraverso quelle che possono essere le agevolazioni legate alla ripresa, potrebbe e dovrebbe rappresentare un motivo per investire sul territorio ascolano.

