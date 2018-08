«Senza ospedale unico i medici andranno via»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀASCOLI Castelli chiama alla mobilitazione contro l'ospedale unico votato a maggioranza dalla conferenza dei sindaci, Fratelli d'Italia organizza un sit-in di protesta domani, la Lega raccoglie firme. sta per arrivare davvero l'apocalisse sanitaria? «Dispiace vedere come Castelli utilizzi, in maniera maldestra e strumentale, lo sventolio di paure infondate soltanto per un mero tornaconto politico personale: se i vuole candidarsi a presidente della Regione trovi la capacità di farlo con lo strumento della serietà e non con quello...