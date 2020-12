Senza fissa dimora, una donna rifiuta ogni aiuto

IL DISAGIO

TORTORETO Da mesi, insieme al suo inseparabile trolley, continua a percorrere decine e decine di chilometri. Su e giù sempre su quella strada, la Statale 16, dove, di fatto, una donna di origini polacche, vive. Chi l'ha incontrata in passato, per la prima volta, ha pensato che fosse diretta in stazione ma quel trolley le serviva per contenere un vestito, uno spazzolino da denti e qualche altro effetto personale. Quella presenza sulla Statale 16 non è certamente passata inosservata tanto che la vicenda è finita sul tavolo del sindaco prima e dei servizi sociali del Comune di Tortoreto poi. La donna in passato è stata residente a Roseto degli Abruzzi, ma per sua scelta ha deciso di vivere in strada. Per sbarcare il lunario si arrangia come può. Adesso però con le rigide temperature tutto è diventato più difficile e vivere ai bordi della strada, senza riparo, è senza dubbio troppo pericoloso. Ma la donna rifiuterebbe qualsiasi aiuto. Nessuno riuscirebbe ad avvicinarla né per lasciarle un pasto caldo, né per convincerla a trovare una sistemazione alternativa. I servizi sociali hanno anche contattato un'associazione che si occupa di situazioni analoghe. Ma il problema non sembra di facile risoluzione visto che la donna continua a rifiutare qualsiasi aiuto. Lo ha fatto in passato, lo sta facendo anche in questi giorni di temperature rigide. Oltre ai servizi sociali nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo anche le forze dell'ordine.

Davide Crisci

