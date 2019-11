Secondo il presidente degli Angeli del Bello Luciano Vizioli i giovani ascolani non hanno interesse per il decoro urbano e per il grandissimo patrimonio culturale cittadino. E' un problema serio perché è la futura classe dirigente della città che dovrà avere a cuore la tutela del patrimonio culturale locale. «Stiamo iniziando una grande battaglia, perché pensiamo che gli interventi puntuali laddove nasce il degrado, portano ad un miglioramento della sensibilizzazione nei confronti del problema» dice il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti. «Più si vede una città ordinata e pulita e meno sei stimolato a creare situazioni di degrado. Ma c'è un problema culturale e per questo stiamo pensando ad un progetto di sensibilizzazione all'interno delle scuole per far sentire di più il senso di appartenenza e il legame alla nostra città» dice il primo cittadino. «Deturpando la città si crea un danno a se stessi e al futuro. Bisogna lavorare sul senso d'identità perché spesso prevale l'individualismo e si rischia a mettere al centro la propria persona invece che il luogo da tutelare. Nello stesso tempo interverremo anche all'esterno delle scuole, perché gli interventi di ripulitura stimolano a tenere la città più pulita» dice il sindaco. «Cerchiamo di rimuovere le discariche abusive, bonificare i luoghi lasciati all'incuria anche ricorrendo anche alle sanzioni. Stiamo incrementando il numero di telecamere per punire chi imbratta e rovina le nostre bellezze». Fioravanti rivolge un plauso va agli Angeli del Bello che si impegnano in prima persona in questa battaglia. «Stiamo pensando di migliorare anche la raccolta differenziata nelle frazioni, dove cercheremo di implementare il servizio» dice Fioravanti. «Punteremo sui nuovi sistemi digitali e innovativi per la creazione di queste opere di sensibilizzazione all'interno delle scuole» evidenzia il primo cittadino « Ma anche lavorando sul miglioramento della conoscenza della storia della nostra città, perché se non si conosce il passato, non si può guardare al futuro e lo faremo anche attraverso manifestazioni come la Quintana e il Carnevale che sono veicoli importanti per legare l'identità personale a quella della città. Vediamo che ovunque si sta perdendo il valore dell'appartenenza e non si tratta di un problema semplice da risolvere».

