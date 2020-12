Scuole, viabilità e cultura Spinetoli investe 6 milioni

LE OPERE

SPINETOLI Il sindaco Alessandro Luciani ha annunciato lavori per 6 milioni nel 2021. «Il 2020 è stato un anno particolare per la pandemia - ha detto - e l'amministrazione si è attivata, insieme alle associazioni locali, per la sicurezza sanitaria e per non lasciare indietro i più bisognosi. Nel frattempo, però, abbiamo portato avanti progetti ambiziosi che andranno a modificare Spinetoli».

La lista

Tanti i progetti in cantiere. A cominciare da Scuole Sicure. Sono previsti i lavori di ampliamento della Pertini, il miglioramento sismico delle Elementari di via Marconi e la costruzione della nuova Materna che sorgerà in via Tre Colli. Buone notizie per il piano regolatore: un lavoro di 2 anni che si concluderà con il passaggio in Consiglio (nei primi mesi del 2021) e poi sarà sottoposto alle osservazioni della Provincia. «Il territorio verrà finalmente sbloccato ha spiegato Luciani - per coprire le esigenze abitative. Dando possibilità di costruire più ai singoli che alle imprese, si eviterà un inutile sfruttamento del suolo». Sul fronte del sociale il sindaco ha spiegato che «non è stato lasciato indietro nessuno. Le famiglie hanno potuto contare su centro diurno, assistenza scolastica educativa, buoni pasto e buoni spesa, distribuzione di pacchi alimentari.

Sport e cultura

A breve partiranno i lavori al palasport, ai campi sportivi e al bocciodromo. Cambierà la viabilità e San Pio X verrà collegata alla superstrada, per abbassare il livello del traffico. È stato deliberato un atto di indirizzo per la rivalorizzazione del centro storico di Spinetoli che individua un percorso da piazza Leopardi alla Zona Sabbione; nel palazzo dell'Unione dei Comuni verrà allestita una mostra permanente sulla necropoli romana. Intercettati fondi per il museo della scultura dove saranno abbattute le barriere architettoniche. Si pensa a percorsi culturali e enogastronomici, vista l'apertura dell'enoteca comunale. Si lavora per rivedere le politiche abitative del centro storico.

