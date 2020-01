«Scuole sicure, non c'è trasparenza»

IL CASO

ASCOLI Ascolto & Partecipazione traccia un bilancio delle prime attività in Consiglio Comunale e punta ancora sul proprio cavallo di battaglia: la democrazia partecipativa. Il capogruppo in Consiglio Comunale Emidio Nardini spiega che «Si tratta di un tema ponderato che offre alla cittadinanza la soluzione di problemi annosi».

La partecipazione

«E' importante aumentare la partecipazione degli ascolani attraverso tavoli di interesse anche con eventi culturali al di fuori dei partitismi che ricadono negli interessi particolari di qualcuno» spiega Nardini« Porto l'esempio di Sidney, dove è stato indetto un referendum per decidere se fare un ponte o un tunnel per il collegamento di due sponde della città. Qui rischiamo che si prendano decisioni sempre da un'altra parte, la cittadinanza ascolana deve essere chiamata ad esprimere un parere motivato» dice Nardini « Di atti concreti non ne abbiamo visti. Sulle scuole ci sono dei genitori che hanno idee importanti e si può sfruttare l'apporto di tutta la cittadinanza». Sull'ospedale di Vallata « Non sappiamo se conviene farlo senza un analisi costi benefici. Vale la pena occupare un terreno agricolo cementificando una valle e spostando verso est una struttura così importante?» dice Nardini.

Coerenti con gli impegni

«Noi siamo una vera lista civica e i contenuti lo testimoniano» dice il consigliere Antonio Canzian, « In pochi mesi siamo stati coerenti con i nostri impegni: è la prima volta che ad Ascoli c'è una proposta di modifica dello statuto per l'introduzione della democrazia partecipativa. Entro un mese il presidente del consiglio dovrà metterlo all'ordine del giorno e anche il sindaco ha sostenuto di volersi aprire al confronto» dice Canzian. « Sulla messa in sicurezza delle scuole, ci siamo resi conto della confusione nell'iter procedurale. Non c'è trasparenza sui dati e si vive una situazione ancora indefinita. Dovremmo avere la possibilità di accedere agli atti, ma ad oggi non siamo in grado di farlo. Il Comune conosce la situazione dei suoi edifici? Sono state fatte le verifiche di vulnerabilità sismica? Perché il Project financing è stato abbandonato?» si chiede Canzian, « La Provincia, con una motivazione ridicola, ha detto che il Liceo musicale verrà posizionato a San Benedetto perché Ascoli non ha gli edifici adeguati e il Sindaco non era a conoscenza di tutto ciò» .

Le barriere

Altro argomento dibattuto da Ascolto & Partecipazione riguarda la lotta alle barriere architettoniche, oggetto di una recente interrogazione. «Bisogna mettere a punto un programma per dare un segnale di civiltà» aggiunge Canzian, «Quello che manca è la strategia: c'è ancora il tempo, ma bisogna agire. Se ci sono progetti validi, le scelte giuste vengono fatte. Fioravanti deve riacquisire il suo ruolo senza alzare i ponti levatoi, meno Re Magi e più concretezza» conclude Canzian, « I Sindaci devono parlare per atti amministrativi non con le uscite sui giornali o sui social».

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA