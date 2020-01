Scuole sicure caccia ai locali per le lezioni

IL PIANO

ASCOLI Aldilà degli appelli al Governo e la possibile mobilitazione insieme ad altri Comuni, l'Arengo nel frattempo si muove per trovare soluzioni logistiche che consentano l'avvio dei cantieri per la messa in sicurezza delle scuole cittadine. Ed ecco, ora, un incarico ad un professionista esterno per effettuare una ricognizione a tappeto su tutte le sedi scolastiche cittadina al fine di trovare spazi e, quindi, soluzioni temporanee per consentire il trasferimento degli studenti durante i lavori. Un discorso che viaggia parallelamente al tavolo di confronto attivato con dirigenti e rappresentanti dei genitori e in attesa dei risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica su 13 sedi scolastiche. Parte, dunque, un monitoraggio a tutto campo per capire dove poter tenere le lezioni quando diverse sedi scolastiche si trasformeranno in cantieri per adeguamenti sismici o addirittura per la ricostruzione di nuove strutture.

Parte la ricognizione

La giunta comunale, in attesa di eventuali notizie positive sul fronte governativo anche per un eventuale snellimento delle procedure, ha deciso di portarsi avanti con il lavoro nel caso in cui non dovessero arrivare le risorse necessarie per realizzare le cosiddette scuole-basket, ovvero le sedi provvisorie per ospitare gli studenti una volta avviati i cantieri. Per questo motivo l'esecutivo ha deliberato l'affidamento di un incarico specifico ad un professionista esterno per l'effettuazione di una ricognizione in tutte le scuole al fine di «gestire gli eventuali spostamenti necessari all'esecuzione degli interventi di recupero post sisma e adeguamento sismico degli edifici esistenti». Nello specifico, il contratto per l'affidamento fa riferimento alla ricognizione tecnica nei plessi scolastici situati nel territorio comunale finalizzata alla conoscenza della consistenza dei vani utilizzati e non utilizzati, all'identificazione del numero di studenti, delle dotazioni tecniche, della disponibilità di spazi e dello stato di conservazione degli immobili. Un'iniziativa che si basa anche sulla necessità, evidenziata da una apposita ordinanza del commissario per il terremoto, di dotarsi di uno strumento di pianificazione finalizzata a gestire l'aspetto logistico della fase di realizzazione degli interventi di adeguamento e ricostruzione, con specifico riferimento alla collocazione della popolazione studentesca. Si tratterà, quindi, di capire quali siano i margini di manovra per l'utilizzo di eventuali spazi disponibili per lo svolgimento delle lezioni nella fase di svolgimento dei lavori. Luca Marcolini

