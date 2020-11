Scuole, sempre più alunni costretti a rimanere a casa

L'EMERGENZA

TORTORETO Sale il numero delle classi delle scuole vibratiane per le quali è stata disposta la sospensione della didattica in presenza.

Scuole martoriate

A Tortoreto il sindaco Domenico Piccioni ha firmato anche ieri, (dopo la chiusura nei giorni scorsi di 4 classi tra infanzia, primaria e secondaria) un'ordinanza di chiusura delle attività didattiche per la sezione 2A della scuola dell'infanzia di via Giovanni XXIII. Tutti in quarantena domiciliare. Didattica sospesa anche nella classe V della scuola elementare di via Amadio a Controguerra. A Montorio si contano 28 alunni delle scuole, suddivisi in: 2 sezioni dell'infanzia; 9 classi della primaria; 3 classi della secondaria. Su 9 classi coinvolte alla scuola primaria, 5 erano già in quarantena su 3 classi della secondaria, 2 erano già in quarantena.

Nuova ondata di positivi

A Civitella salgono invece a 10 le persone positive al Covid-19, delle quali 9 in isolamento domiciliare e una ricoverata all'ospedale civile di Teramo. Ad Alba Adriatica si registrano altri 5 cittadini positivi al Covid che si trovano in isolamento domiciliare. E' in via di allestimento, in queste ore, a Tortoreto, nel parcheggio antistante lo stadio Pierantozzi, una delle tensostrutture che saranno utilizzate dalla Asl di Teramo per i drive test per il Coronavirus. La Croce Rossa ha iniziato le operazione di collocazione delle attrezzature dove far transitare le auto di coloro che dovranno sottoporsi ai tamponi. Quella di Tortoreto è una postazione che servirà per effettuare i test ai residenti anche di Tortoreto, Martinsicuro, Alba Adriatica e della Val Vibrata.

I dati

Rispetto a ieri si registrano in Abruzzo 601 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 103 anni), +160 in provincia di Teramo. A Montorio salgono a 238 i cittadini positivi (+104 emersi dai 550 tamponi di venerdì).

Il lavoro di tracciamento

«Il contact tracing soprattutto all'interno dei nuclei familiari coinvolti, ci ha permesso di individuare i casi asintomatici e mettere tutti i contatti stretti in isolamento fiduciario da subito - dice il sindaco Fabio Altitonante- ricordo che il calcolo dell'Rt, che decreta eventuali chiusure e zone rosse, si fa sui sintomatici, ossia su coloro che potrebbero impattare sul sistema sanitario. Tutto il lavoro che abbiamo fatto, viene buttato all'aria se non si rispettano le regole: anche in famiglia è necessario mantenere il distanziamento e indossare la mascherina. I dati ci mostrano che il contagio avviene prevalentemente in famiglia, non nelle scuole».

Virginia Ciminà

