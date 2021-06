Scuole in sicurezza, siamo al rush finale Aperta la gara per i progetti di tre istituti

OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Si ridisegna un futuro in sicurezza per le scuole medie Ceci e Cantalamessa e per quella dell'infanzia e primaria Don Giussani. Tre edifici che, complessivamente, interessano quasi mille studenti. L'Arengo ha sbloccato la gara per l'affidamento delle progettazioni relative alle tre sedi scolastiche, da adeguare dal punto di vista sismico. E le offerte degli studi tecnici interessati dovranno pervenire entro il 20 luglio.

L'incarico

Intanto, è stato aggiudicato l'incarico per progettare l'intervento di miglioramento sismico della scuola dell'infanzia e Primaria Malaspina. Va così quasi a completarsi il quadro degli incarichi progettuali, considerando che rimangono le gare relative alle scuole Cagnucci e Tofare. Ora, a fronte del lavoro di accelerazione degli uffici tecnici comunali coordinati dall'architetto Ugo Galanti, su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti, bisogna cercare di accelerare anche sui tempi di aggiudicazione da parte delle commissioni.

La gara

L'Arengo ha pubblicato il bando di gara europea per affidare tre lotti relativi alla progettazione di altrettante scuole: la media Ceci a Borgo Solestà, la media Cantalamessa a Campo Parignano e quella di infanzia e primaria Don Giussani a Monticelli. Gli affidamenti riguarderanno i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (e coordinamento della sicurezza) inerenti i lavori di adeguamento sismico dei tre edifici scolastici in questione. Il 21 luglio si terrà, la seduta pubblica per la verifica di tutta la documentazione per poi passare alla fase di valutazione delle offerte pervenute. Si tratta di interventi finanziati complessivamente per 12,2 milioni di euro.

Gli interventi

L'intervento di adeguamento sismico che dovrà essere effettuato alla scuola media Ceci, nella sede di via San Serafino da Montegranaro, costerà 4,5 milioni di euro e l'importo stimato per la progettazione è di circa 272mila euro. Nell'anno scolastico appena terminato, la scuola di Borgo Solestà ha ospitato 127 studenti suddivisi in sei classi per quel che riguarda la Media Ceci e la scuola primaria San Serafino con circa 100 alunni divisi in cinque classi. Quindi durante l'apertura del cantiere dovranno trasferirsi in altra sede circa 227 studenti. L'intervento riguarderà il blocco delle aule e quello della palestra. Analogo l'intervento alla Media Cantalamessa, in via Sauro. In questo caso, l'importo previsto per l'opera è di 3,2 milioni di euro e l'importo per la progettazione di circa 206mila euro. Nell'anno scolastico appena concluso l'edificio ha accolto circa 190 studenti della Media divisi in nove classi. Anche in questo caso si interverrà su blocco aule e sul blocco palestra. Infine, per la Primaria Don Giussani, a Monticelli, l'intervento costerà 4,5 milioni di euro con un importo di progettazione di circa 270mila euro. La struttura ha ospitato finora per l'infanzia 165 bimbi divisi in otto classi, per la Primaria a tempo normale 157 alunni divisi in nove classi e per quella a tempo pieno 190 studenti divisi in dieci classi.

Luca Marcolini

