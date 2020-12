Scuole e segnaletica, investiti 80mila euro

LA MANUTENZIONE

GROTTAMMARE Manutenzione scuole e strade: l'amministrazione comunale di Grottammare mette in campo 80mila euro. In particolare 30mila euro saranno destinati per la manutenzione ordinaria delle scuole del territorio ovvero i plessi Speranza, di via Toscanini, scuola infanzia di via Battisti, Gran Madre di Dio del quartiere Ischia I e quello di via Alighieri zona Ischia II, mentre 50mila euro serviranno per piccoli interventi di asfaltature e segnaletica, soprattutto nell'area della Valtesino. I lavori partiranno all'inizio del prossimo anno. «Entro la fine dell'anno ci saranno delibera e determinazione commenta il primo cittadino Enrico Piergallini per portare avanti questi interventi i cui lavori inizieranno nei primi mesi del 2021. Si tratta di lavori fondamentali per poter realizzare e intervenire su alcune segnalazioni che provengono dalla scuola per quanto riguarda sia la fruibilità degli spazi, molti dei quali riadattati per rispondere alle misure inerenti i protocolli anti Covid-19, sia per lavori di dimensioni minori come la sistemazione delle tendine o delle porte, come quelli che interessano l'edificio della Ludoteca. Per quanto riguarda gli interventi sulle strade ovvio che non essendo una somma così importante, parliamo di 50mila euro, si tratta di asfaltature di piccole dimensioni e di segnaletiche soprattutto per andare incontro alle esigenze dei cittadini emerse durante le varie assemblee di quartiere, come appunto il rifacimento della segnaletica lungo un tratto di strada della Valtesino». In particolare i soldi messi in campo per la scuola si aggiungono ai 150mila euro utilizzati per la riapertura delle scuole con lavori realizzati a tempi record, da metà giugno alla fine dell'estate, proprio per consentire un inizio di anno scolastico in piena sicurezza.

Luigina Pezzoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

