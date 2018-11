Scuola Malaspina messa in sicurezza Cambia la viabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OPERE PUBBLICHE ASCOLI Una serie di cantieri richiederanno in queste ore modifiche a sosta e viabilità in alcune zone della città. Proprio oggi scatterà la revoca dell'offerta di sosta in via Malaspina, sul lato est, per consentire alla ditta incaricata di effettuare lavori per la messa in sicurezza delle facciate esterne della scuola Malaspina proprio sul lato est. Nello specifico, il divieto di sosta riguarderà il tratto a pagamento adiacente al marciapiede antistante alla sede scolastica. Il divieto, con rimozione forzata, è previsto...