Scuola dei librai Pignotti supera l'ennesimo esame

IL RICONOSCIMENTO

ASCOLI Venerdì a Venezia, in occasione del seminario di perfezionamento della scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, avrà luogo la cerimonia di consegna del Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, istituito nel 2007 in memoria di Luciano e Silvana Mauri, e attribuito a un libraio particolarmente meritevole nella promozione del libro e della lettura. Il premio viene quest'anno assegnato a Giorgio Pignotti della Libreria Rinascita. La Libreria Rinascita, fondata nel 1976, è da sempre attivo centro culturale e motore di iniziative del territorio Piceno. Dal 2001 la sua sede è il prestigioso Palazzetto della Comunicazione, edificio gioiello del centro storico ex bachificio e punto di ritrovo per tutta la comunità. Obiettivo della libreria è la divulgazione della lettura in ogni sua forma. Per questo al suo interno sono presenti un'ampia sala conferenze e un accogliente café. Letture, incontri, dibattiti, concerti, feste: tutto quello che può aiutare a diffondere l'amore per i libri e la lettura è al centro dell'azione della Rinascita che, negli anni, ha sviluppato anche un settore software realizzando il più diffuso gestionale per librerie in Italia ha attivato una piccola casa editrice, la Lìbrati. Dal 2015 è nata anche l'associazione Rinascita il cui obbiettivo è avvicinare le giovani generazioni alla lettura e alla gioia che i libri possono regalarci. Contestualmente avverrà la presentazione e la consegna della prima borsa di lavoro Nick Perren, istituita su iniziativa di James Daunt, amministratore delegato di Barnes & Noble (USA) e Waterstones (UK), e assegnata a Irene Quercioli della Libreria Rinascita di Empoli. Irene potrà scegliere quando e dove lavorare un mese a fianco dei colleghi di Waterstones, la grande catena inglese.

