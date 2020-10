Scuola a Poggio di Bretta più sicura Il sì della giunta alla progettazione

OPERE PUBBLICHE

ASCOLI Con il sì della giunta comunale al documento preliminare per la progettazione, si apre formalmente la strada verso l'intervento di miglioramento sismico della scuola primaria di Poggio di Bretta. Un intervento proposto dal sindaco Marco Fioravanti che rientra nell'ambito del programma per la sicurezza delle sedi scolastiche finanziato con fondi ministeriali per 31 milioni e che, nello specifico, prevede un investimento di un milione di euro.

Lo sblocco del progetto preliminare, di fatto, consentirà ora agli uffici comunali preposti, sotto il coordinamento del dirigente Ugo Galanti, di avviare la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento che, a sua volta, permetterà una volta conclusa lo sblocco della gara d'appalto per la sistemazione della scuola. L'obiettivo da tener presente in fase di progettazione di quest'opera è il miglioramento sismico dell'edificio garantendo comunque la fruibilità degli spazi per le funzioni cui sono destinati, la compatibilità con gli aspetti energetico-impiantistici, acustici ed antincendio, la sostenibilità ambientale e il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie.

Il prossimo passo sarà l'avvio della procedura finalizzata all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di miglioramento sismico della scuola. Lo stesso percorso che è già stato avviato per la scuola Malaspina, intervento che costerà 4,5 milioni di euro, sempre con l'obiettivo di garantire il miglioramento sismico dell'edificio. L'obiettivo dell'Arengo, secondo quanto confermato da Fioravanti, è quello di riuscire ad affidare tutti gli incarichi di progettazione per le 9 scuole da mettere in sicurezza o ricostruire coi fondi post sisma.

l. marc.

