Scoppia la battaglia delle multe Autovelox, una raffica di ricorsi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTENZIOSIASCOLI E' una storia che ormai, come un ritornello, si ripete periodicamente: enti locali e cittadini muro contro muro per le multe quasi in serie che continuano a piovere sugli automobilisti e i tanti ricorsi che ne conseguono. Ricorsi che arrivano a fronte soprattutto di strumenti tecnologici chiamati ad inchiodare sempre piĆ¹ cittadini alla guida, quali autovelox o velomatic, ma anche varchi (oltre ovviamente alle infrazioni rilevate direttamente da vigili o ausiliari). Le zoneUno scenario che anche in questi giorni torna di...