Schiamazzi, sporcizia e vandalismi ora i residenti vogliono i vigilantes

ASCOLI Assembramenti di giovani che si ubriacano, disturbano, sporcano e distruggono quel che trovano. Si rischia una rivolta popolare da parte di residenti che da tempo si ritrovano nottetempo a subire schiamazzi, danni, talvolta anche risse sotto casa, nel cuore di Ascoli. E che ogni mattina, terminata la festa on the road, sono costretti a pulire lo scempio causato nelle ore precedenti dalle orde di scalmanati, aiutati da varichina, guanti e mascherina. Non sono più disposti a sopportare le notti brave che si consumano tra le rue del centro storico i tanti abitanti ascolani che, stanchi di non ricevere alcun tipo di aiuto hanno dato vita ad una sorta di insurrezione, partita la scorsa domenica sul web. A far infuriare la polemica sono state proprio le dichiarazioni di coloro che da tanto non riescono a dormire e sono costretti a contare i danni sotto casa o di fronte al proprio negozio.

Annunciano azioni eclatanti gli abitanti della zona, area caratterizzata dai bivacchi della movida, fenomeno giovanile del weekend ovviamente in alcun modo allentato dal pericolo del contagio. Si parla di prossime secchiate d'acqua gettate dalle finestre, di ingaggio di uomini della security, di filmati dei telefonini resi pubblici dagli stessi residenti. Insomma, una situazione difficile quella che si sta verificando nei dopocena del venerdì e del sabato, in via Iannella.

«Ogni domenica mattina siamo costretti a darci da fare, per senso civico e per decenza, anche se siamo stanchi» rivelano i residenti coinvolti, che si ritrovano a pulire liquidi organici e bisogni corporali post sbronza da portoni e vetrate, a raccogliere pezzi di vetro di bottiglie e bicchieri dalla strada e lattine usate dalle fioriere. «Oggi i ragazzi bevono sino a star male, perché sono soli, indifesi, perché hanno paura del futuro» spiega il sociologo dell'Arengo Nello Giordani, tentando di spiegare il fenomeno dei giovanissimi ubriachi. Secondo l'esperto, la spinta proviene in primis dalla parvenza di normalità che circonda da sempre le bevande alcoliche, pubblicizzate in tv, presenti in ogni casa, gettonatissime ad ogni festeggiamento.« Innanzitutto sono figli di persone incapaci di ascoltarli, proteggerli, guidarli» aggiunge Nello Giordani, sottolineando i terribili rischi a cui vanno incontro ragazzi frequentemente dediti ai superalcolici: dall'impotenza sessuale alla demenza, sino alla cirrosi epatica, malattia drammaticamente senza ritorno.

« L'alcol è più pericoloso di alcune delle droghe tradizionali perché porta ad una dipendenza rapida e perché eccita notevolmente il soggetto» evidenzia lo studioso, certo che per affrontare una tale patologia sociale ci debba essere una informazione adeguata, il coinvolgimento da parte di operatori in grado di formare adeguatamente i giovani circa le difficoltà della vita.

