Scattano le agevolazioni fiscali per le nuove attività in centro

ASCOLI Agevolazioni fiscali per chi aprirà attività in centro in settori specifici, una strategia per rimodulare i canoni di affitto dei locali, contributi per la qualificazione professionale dei commercianti, una valorizzazione dei mercati: sono questi alcuni dei punti che costituiscono il Piano di rilancio per il centro storico che l'Arengo intende mettere in campo. Si tratta di azioni che emergono ora in maniera ufficiale dalla relazione programmatica del sindaco Fioravanti per questa legislatura.

Le agevolazioni

La strategia per il centro storico che il sindaco Fioravanti, insieme all'assessore Stallone che gestisce la specifica delega e agli altri componenti della giunta, passerà, dunque, attraverso azioni anche mirate a stimolare nuove aperture di attività e la riqualificazione di quelle presenti. Nello specifico, facendo riferimento alla volontà di andare nella direzione del sempre rincorso centro commerciale all'aria aperta, l'Amministrazione nella relazione di mandato specifica la volontà di «riservare fondi e contribuiti ai commercianti presenti nel cuore della città, sostenendo con azioni concrete il rilancio di tali attività ed esercizi commerciali». In concreto, si intende individuare fondi e contributi per il sostegno economico alle attività del centro storico, premiando e incentivando la presenza di botteghe e negozi». Inoltre, si intende garantire «tasse agevolate a coloro che apriranno nuove attività nel cuore di Ascoli, fornendo contributi volti alla qualificazione professionale dei commercianti che inaugureranno negozi e botteghe in settori specializzati».

Altro tassello che si intende inserire nel puzzle di valorizzazione del centro storico è quello della rimodulazione delle tariffe degli affitti per i locali nel cuore della città, cercando di favorire una calmierazione dei costi.

La ricognizione

Allo stesso tempo, si sta procedendo ad una «puntuale ricognizione di palazzi ed edifici facenti parte del patrimonio comunale, - si legge nel programma di mandato - così da poterne verificare le condizioni per una loro riconversione e riqualificazione in strutture ricettive attraverso l'utilizzo di fondi pubblici e privati», anche per incrementare la vocazione turistica della città.

