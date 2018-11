Scatta la rivoluzione al Del Duca Impianto stile Juventus stadium

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORIASCOLI E' vero, il calcio è solo uno sport, ma non da queste parti. Quando si sente dire che ad Ascoli si vive di pane e calcio, in qualche maniera va preso atto che qui il pallone è molto di più. E' un modo di socializzare, di vivere emozioni intense, di far sentire gli ascolani, spesso e volentieri, un corpo unico. Ed è per tutti questi motivi che la nuova società bianconera, tornata ad essere Ascoli Calcio, ha già le idee chiare e l'ambizione di poter passare dal sogno di uno stadio bello e d'avanguardia, su misura per la...