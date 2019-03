Scatta la manovra per congelare le 28 assunzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SUMMITASCOLI Maggioranza riunita, ieri sera, per la seconda volta nell'arco di una settimana, per ragionare sulla quadratura del bilancio soprattutto dal punto di vista delle scelte politiche, aldilà dei tecnicismi. In realtà, proprio all'interno delle varie forze che compongono la coalizione di centrodestra, ci sarebbero diversi consiglieri comunali che vorrebbero modificare o congelare alcune possibili scelte che l'Amministrazione comunale si troverebbe a dover fare. Tra queste, due sembrano essere le principali tematiche su cui trovare...