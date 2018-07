Scatta l'allarme per gli ospiti degli alberghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOASCOLI Con l'avvicinarsi della fine dello stato di emergenza post-terremoto, prevista per il prossimo 31 dicembre, cresce anche la preoccupazione per quelle persone che ancora si trovano ospiti di strutture ricettive, tra hotel e b&b, e dovranno andarsene. Così come non lasciano dormire sonni tranquilli anche coloro che si ritroveranno senza abitazione, senza contributi e con gravi situazioni di disagio economico sopravvenute proprio per il terremoto. E a preoccuparsi è anche l'Arengo, così come tanti altri Comuni dell'area del...